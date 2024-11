Vrouw gechoqueerd door vreemde gewoonte van partner, die beweert dat “alle mannen dat doen”

Een vrouw ontdekte dat haar man er een opvallende gewoonte op nahield en confronteerde hem ermee. Volgens hem was er niets mis mee, al zijn heel wat mensen in de reacties het oneens met hem.

De vrouw kaartte de kwestie aan op Mumsnet. Ze legt uit dat ze hem een tijdje geleden betrapte op het kijken van seksfilms. Dat gebeurde nadien nog een paar keer, waardoor ze zich steeds afstandelijker begon te voelen. Maar het ging van kwaad naar erger toen ze ontdekte dat hij naar zijn ex keek op OnlyFans. “Ze droeg bijna niets. Ik voelde me zo waardeloos. Mijn lichaam ziet er na twee kinderen niet meer zo uit en dat zal ook nooit meer gebeuren”, zucht ze.

Even erg als overspel

Toen ze hem ermee confronteerde, argumenteerde hij dat het “alle mannen dat soort dingen doen”. Voor haar was dat geen geldig excuus. “Ik voel me verraden. Voor mij is dit net zo erg als vreemdgaan. Hij weet hoe ik hierover denk en ik wil gewoon niet bij iemand zijn die het nodig vindt om naar andere vrouwen te kijken. Waarom ben ik niet genoeg voor hem? Ik ben de moeder van zijn kinderen, dat zou toch wel iets moeten betekenen”, besluit ze.

Steun van andere mama’s

Ze vraagt aan de forumleden van Mumsnet of haar reactie overdreven is, maar dat vinden de meesten absoluut niet. “Seksfilms zouden me niet zo storen, maar naar zijn ex kijken? Dat is een dikke nee”, “Het feit dat hij naar zijn ex op OnlyFans kijkt gaat voor mij echt te ver. Jij verdient beter en zijn gedrag zegt meer over hem dan over jou”, en “Nee, echt niet alle mannen doen dit. Dit is gewoon een smoes van mensen die weten dat ze fout zitten. Jij hebt alle recht om boos te zijn”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Shutterstock