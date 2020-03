De familie Janetzki uit Toowoomba in Australië deed de aankoop volgens omroep ABC begin februari, nog voor er sprake was van het coronavirus in het land. De kopers konden hun ogen niet geloven toen de ruim 2.300 rollen toiletpapier bij hun huis werden afgeleverd. Het gezin moest een kleine 2.000 euro afrekenen voor de onbedoelde aankoop, maar heeft inmiddels wel meer toiletpapier op voorraad dan sommige supermarkten. Ze zeggen genoeg te hebben voor de komende twaalf jaren.

Nu verkopen ze de wc-rollen om geld in te zamelen voor de school van hun dochter. Er is inmiddels veel vraag naar de producten door het coronavirus. “Het had niet beter voor ons kunnen uitpakken”, glundert Haidee Janetzki. Het gezin heeft hun aankoop ondertussen ook voor andere dingen gebruikt. Zo bouwden ze een muur en een troon met de 48 dozen.