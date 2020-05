Een Britse vrouw heeft een wel heel gênante selfie gedeeld. Zij staat er mooi op, maar haar vriendje in de achtergrond had wellicht liever niet mee op de foto gestaan…

Shannon Butt doet haar achternaam alle eer aan in haar meest recente selfie. De 22-jarige vrouw uit de Engelse plaats Gloucestershire deelde een foto op sociale media, maar kreeg al snel verbaasde reacties van haar volgers. In de spiegel op de achtergrond zien we immers haar vriendje Henry die zijn achterwerk aan het afkuisen is.

In een deuk

Shannon had het zelf niet door toen ze de foto online zette, maar lachte zich een kriek toen ze het zag. “Ik zat bij een vriendin en we lagen in een deuk. Ik had zoiets van: ‘ik moet die foto verwijderen’, maar mijn vriendinnen zeiden dat ik hem op Twitter moest zetten. Nadat ik toestemming kreeg van mijn vriend, heb ik de foto terug online gegooid”, vertelt ze aan Unilad.

Geen wc-papier

Intussen ging de selfie met al 128.000 likes viraal. “Hilarisch”, “Wie veegt er zijn poep af terwijl hij rechtstaat?” en “Ik maak me zorgen over het feit dat er geen toiletpapier te zien is”, klinkt het onder meer in de reacties.

As if I had this photo up on my insta for 37 minutes before noticing that my boyfriend is literally WIPING HIS ARSE in the mirror behind me, sound asf x pic.twitter.com/kHhUF5wvR6 — Shannon (@ShanRose14) May 26, 2020

