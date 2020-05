In een prullenbak op luchthaven Schiphol in Nederland werd een hond in een vuilbak aangetroffen. Het arme dier was daar bewust door de eigenaar achtergelaten. Dat deed hij omdat het dier niet zou zijn toegelaten in het hotel na de paspoortcontrole.

Het zou gaan om een donkerbruine yorkshireterriër. Die staan bekend om hun levendige en speelse karakter en worden gerekend tot de gezelschapshonden.

Twee opties

Aan de hand van camerabeelden op het vliegveld kon men de boeman al snel opsporen. De man, een passagier die op doorreis was, kon kiezen voor een boete van 1.500 euro óf het afstand doen van het dier. Hij koos voor de laatste optie en nam ook de kosten voor het asiel op zich.

Insta-famous

De hond is inmiddels overgedragen aan de Dierenbescherming. Op de Instagram-pagina van de Koninklijke Marechaussee, waar een foto van het dier is geplaatst, regent het verontwaardige reacties.

Het bericht Man dumpt hond in vuilbak omdat die hotel niet in mag verscheen eerst op Metro.