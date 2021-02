Een jonge vrouw liet vorig jaar in maart een tattoo zetten met een mooie betekenis. Sinds het coronavirus klinkt dat nu wel heel dubbelzinnig en daarom loopt ze al een jaar lang rond met lange mouwen.

TikTokster Leah besloot om begin maart 2020, vlak voor de uitbraak van het coronavirus, een tatoeage te laten zetten op haar arm. Ze wilde een boodschap die meegaf dat je altijd trouw moet blijven aan jezelf en dat je nooit mag doen alsof je iets bent dat je niet bent. Dat zag er zo uit op haar arm: “Moedig en radicaal, weiger een masker te dragen”.

Tattoo verbergen

Sinds de coronacrisis kan die boodschap echter volledig verkeerd geïnterpreteerd worden. Aangezien ze niet aanzien wil worden als iemand die tegen het dragen van een mondmasker is, loopt ze voortaan rond in kleding met lange mouwen om de tattoo te verbergen totdat de crisis voorbij is.

Niet van plan om ze weg te laten doen

In een TikTok-video toont ze de bewuste tatoeage en lacht ze er zelf mee. De video werd intussen al meer dan 600.000 keer bekeken. Heel wat mensen lagen in een deuk. Sommigen vroegen haar of ze van plan is om de tattoo te laten verwijderen. “Ik denk van niet. Het is een leuk verhaal”, reageerde ze.

TikTok / @wakaflockafloccar

