Vrouw krijgt van haar man te horen dat haar uitgaanskleding ongepast is: «Ik geef je echtgenoot gelijk»

Een Amerikaanse vrouw ging onlangs uit met haar vriendinnen. Haar man vond haar outfit echter niet gepast, dus polste ze bij haar volgers naar hun mening.

Hannah Murphy is een getrouwde mama die een dochtertje heeft. Onlangs plande ze met haar vriendinnen een avondje uit. Als outfit opteerde ze voor een blazer en botten. Onder haar vestje droeg ze een sportbeha en een short die ze in de fitness draagt. Haar man vond haar outfit «te kort» voor een getrouwde mama, dus kaartte ze de kwestie aan bij haar TikTok-volgers.

Gemengde reacties

Die reageren erg verdeeld. «Je staat er heel goed mee en wat maakt het uit of je een moeder en vrouw bent? Zolang je je goed voelt, toch?», «Mama zijn bepaalt niet hoe je je kleedt», en «Adembenemend mooi! Ik zie er niets mis mee», klinkt het aan de ene kant. Anderen hebben er dan weer hun bedenkingen bij. «Je echtgenoot respecteren is belangrijk. Als je wil dragen wat je wil, dan moet je single blijven», «Ik geef je man gelijk. Sorry, maar je bent getrouwd en hebt kinderen», en «Je bent heel mooi, maar je naasten respecteren is zo belangrijk. Feiten», lezen we ook.

TikTok / @hannahmurphy.lifestyle

