Een Braziliaanse vrouw kreeg onlangs ongewenst bezoek van een wildvreemde man terwijl ze aan het dansen was. Hij probeerde haar te betasten, maar gelukkig kreeg de vrouw hem eigenhandig buiten.

Angela Gonçalves stond vorige week voor de camera rustig een dansje te doen in haar huis in Paranaguá. Op de beelden zien we hoe op de achtergrond plots een man opduikt. Hij gluurt eerst even naar haar, maar vervolgens stapt hij op haar af.

Instinctieve reactie

De vrouw beseft het pas als hij al binnen is en vlak achter haar staat. De wildvreemde man lacht naar haar, maar Angela laat hem meteen merken dat hij zich uit de voeten moet maken. Ze slaat hem en stampt hem het huis en de tuin uit. “Ik panikeerde en deed alsof ik hem kende tot hij duidelijk maakte dat hij me wou vastnemen. Instinctief sloeg ik hem verrot. Wat moest ik anders doen? Wachten tot hij me vermoordde en mijn 11-jarige dochter verkrachtte? Mensen, dit is heel serieus en hij werd nog niet opgepakt. Het is geen grap om likes te krijgen”, schrijft ze op Facebook.

Geen bekend gezicht

De video werd intussen al meer dan 1,4 miljoen keer bekeken. Angela diende een klacht in bij de politie en polste in de buurt of iemand hem kende. “Niemand heeft hem hier ooit in de buurt gezien”, klinkt het.

Het bericht Vrouw krijgt tijdens TikTok-dansje bezoek van viespeuk, maar ze laat zich NIET doen (video) verscheen eerst op Metro.