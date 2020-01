Een Britse vrouw heeft een geïnteresseerde man op eigenwijze manier duidelijk gemaakt dat de interesse niet wederzijds is. De extra dosis stress kreeg hij er gratis bij.

Emily Cain kreeg onlangs het nummer van een wildvreemde man die haar beter wilde leren kennen. De 18-jarige studente uit Newcastle upon Tyne besloot zijn opdringerigheid af te straffen door hem wijs te maken dat hij, door het meegeven van zijn nummer, een chimpansee had geadopteerd. “Bedankt en proficiat, bij deze heb je Bubbles de chimpansee geadopteerd. Er zal elke maand 8,8 euro van je rekening gehaald worden. Om je abonnement op te zeggen, hoef je gewoon te reageren met het woord ‘STOP’”, stuurde ze hem.

De man schrok zich een aap en stuurde ‘STOP’ op het bericht, maar Emily kende nog geen genade. “Bedankt voor de 5,87 euro extra per maand om Bubbles te voorzien van eten en water. Om je abonnement op te zeggen, hoef je gewoon te reageren met het woord ‘STOP’”, schreef ze.

De arme man antwoordde opnieuw met ‘STOP’, maar Emily ging verder door hem onder meer wijs te maken dat hij ook speeltjes voor Bubble betaalde, en dat hij ook de mama van Bubbles, Bonnie, adopteerde.

Toen de maandelijkse rekening al opgelopen was tot 28,74 euro, vroeg hij naar de klantenservice. Uiteindelijk verloste Emily hem uit zijn lijden door te sturen dat zij hem al die tijd beetgenomen had. “Jij kreng”, reageerde hij. Ach, volgende keer meer liefdesgeluk!

A lads just sent me his number so thought I’d take advantage of it pic.twitter.com/Rdz5M1oU8v

— Emily (@emcainxo) December 30, 2019