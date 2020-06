Katten worden niet meteen beschouwd als meest muzikale genieën, vandaar ook ‘kattengejank’. Maar deze kat is toch wel de uitzondering op de regel…

Op de beelden is te zien hoe het baasje van de muzikale viervoeter de toonladder van do op piano speelt. De laatste noot (de hoge do) laat ze echter over aan haar kat, die de juiste toonhoogte miauwt. Toeval of niet, het is best wel geestig.

