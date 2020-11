We hebben in lockdowntijden geen andere keuze, maar online shoppen kan soms gevaarlijk zijn. Deze Britse vrouw dacht dat haar man een geweldige slag had geslagen door een zetel van slechts 34 euro te kopen, maar nog voor de levering wees een vriendin haar op een kapitale fout…

Een geweldig koopje is vaak onweerstaanbaar. Wild enthousiast om je ontdekking rep je je naar de kassa, maar in tijden waarin online shoppen de standaard is, vergeet je soms naar de beschrijving te kijken. En dat kan je weleens zuur opbreken.

Een Britse vrouw weet er alles van. Melissa was blij verrast toen haar echtgenoot Kieran haar een advertentie voor een spiksplinternieuwe zetel van slechts 34 euro (30 pond) doorstuurde. Zonder veel aarzelen keurde ze de aankoop goed. Het was pas toen Melissa een vriendin over het koopje vertelde dat de vrouw ontdekte dat haar man haar een poets had gebakken.

“Ik vermoord hem”

De opmerkzame vriendin in kwestie, Priya, deelde screenshots van het gesprek op Twitter. “Als mensen me vragen waarom ik geen relatie wil, zal ik vanaf nu dit gesprek met een vriendin tonen als bewijs…”, klinkt het al spottend. In de berichten lezen we hoe Priya aan Melissa vraagt hoe het met hun nieuwe appartement gaat. “Geweldig. We halen langzaamaan meubels in huis”, antwoordt Melissa.

Wanneer Priya haar vriendin erop wijst dat je tijdens Black Friday fantastische koopjes kan doen, vertelt Melissa enthousiast over de aankoop van haar echtgenoot. Ze stuurt er ook een foto van de sofa bij: een grijs/witte met drie roze kussens. Maar Priya ziet meteen dat er iets niet klopt.

“Mel, je weet dat toch dat voor een pop is? Het is voor een poppenhuis voor kinderen”, schrijft ze. Ter bewijs voegt ze een foto van dezelfde zetel toe waarin een pop het zich comfortabel maakt. “Dat moet je geweten hebben! Het ziet er niet eens uit als een echte zetel!” Melissa antwoordt verbouwereerd dat ze de afgelopen dagen veel nachtshiften heeft gedraaid en dus moe is, gevolgd door een duidelijke boodschap voor haar echtgenoot: “Ik vermoord hem!” Keiran

De hilarische grap werd druk bekeken en gedeeld op Twitter. “Kieran, je zit zwaar in de problemen”, knipoogt iemand.

