Vrouw beseft fouten in tattoo ter ere van overleden papa niet: “Dit is gênant…” (foto)

Pijnlijk momentje voor deze vrouw. Zij liet een tattoo plaatsen ter nagedachtenis van haar overleden papa en stuurde nadien een foto door naar haar nicht. En die publiceerde de foto dan weer op Reddit, want ze moest de foutjes in de tattoo gewoonweg delen met de rest van de wereld.

We hoeven je niet te vertellen hoe makkelijk het soms is om een spellingsfout te maken – kijk maar naar de gemiddelde comment onder Facebook-artikels – maar je verwacht van een tattoo-artiest toch wel dat hij of zij de tekst even dubbelcheckt. Dat is in dit geval dus niet gedaan, waardoor je zaken in je tattoo krijgt alse ‘Gone to soon’ – dit moet ‘too’ zijn – en het vraagteken ontbreekt. Ook het woordje ‘meet’ is op zo’n manier geschreven dat veel mensen er dan ook ‘meat’ in zien. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

”Brandend huis”

De comments onder de Reddit-post zijn dan ook ronduit vernietigend. De vrouw in kwestie schreef bij de foto: “Ik verloor net mijn nonkel. Mijn nicht heeft me haar tattoo gestuurd die ze heeft laten plaatsen ter ere van haar vader. Ik weet echt niet hoe ik het moet zeggen…”, zo verwijst ze naar de fouten. “De fouten in de tekst zijn al jammerlijk genoeg, maar ook de prent is niet meteen van de hoogste kwaliteit. Het lijkt wel alsof ze samen ene brandend huis binnenlopen…”, zo merkt iemand op.

Foto: Reddit