Man is onder de indruk van smeekbriefje: “De buren willen dat ik stop met seks om 6u ’s ochtends” (foto)

Een opmerkelijk verhaal van deze man uit Engeland. Zijn buren lieten hem een briefje na waarin ze smeken dat hij stopt met lawaai te maken om 6u ’s morgens. “Het zingen en de luide seks waren er te veel aan”, zo vertelt hij.

We maken allemaal wel eens wat lawaai dat de buren kunnen horen, maar in het geval van deze Brit was dat vrij regelmatig en structureel aan de gang. Het feit dat hij vrij luidruchtig is op een ontieglijk vroeg uur was voor de buren de druppel. Zij schreven een niet zo sympathiek briefje waarin ze hem aanmanen rekening te houden met hen.

”Goeiemorgen”, zo vat het briefje geschreven in potlood aan. “Gewoon een kleine reminder dat je in een appartementsblok woont. We hebben al zo vaak je vrijpartijen gehoord, je gezang, en wie weet wat nog allemaal. En om één of andere reden altijd om 6u ’s ochtends. Normaal maken we er niet zoveel van, maar het is echt letterlijk elke week. Hou het stil, alstublief. Je buren van nummer 17.” Het briefje werd gepost op Reddit en daar vonden ze het hilarisch. “Wel lef om ook het huisnummer erop te plaatsen. Ik zou daar niet gaan aankloppen”, zo laat iemand weten.

Foto: Reddit