Ja hoor, ‘t internet is weer in de ban van een outfit!

Weet u nog, toen in 2015 een kleedje viraal ging omdat mensen het maar niet eens raakten over de kleur? Wel, zes jaar later is ‘t weer prijs!

Deze keer gaat de eer naar ene Kendall Gilding. De 26-jarige tv-presentatrice uit Australië plaatste op Instagram een alledaagse foto, waarop ze poseert in een mooie jurk.

Wit of blauw?

“Woensdag in ‘t wit”, plaatste ze bij onderstaand prentje. Maar fans waren er als de kippen bij om te reageren. “Dat ziet er blauw uit”, laat een volger weten. “Je staat echt goed met blauw”, klinkt het verder nog. “Duidelijk blauw, maar toch heel mooi”, besluit iemand anders nog.

Al snel ging het Instagram-plaatje viraal. Toch hield Kendall voet bij stuk bij haar bewering dat de jurk wit is. Meer nog, ze plaatste ‘het bewijs’ niet veel later óók op Instagram. “Voor iedereen die twijfelt of mijn jurk nu wit of blauw is: hier is een foto vanuit de studio”, laat ze met een glimlach weten. Kijk maar:

Foto: Instagram – Bron: Daily Star