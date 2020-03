Op beelden is te zien hoe een man met een mondmasker zijn vingers in zijn mond steekt en vervolgens zijn speeksel afveegt aan een steunpaal in een Brussels metrostel. Het filmpje lokte heel wat verbaasde reacties uit.

Het bizarre tafereel speelde zich maandag af in de Brusselse metro. Een reiziger filmde hoe een man met mondmasker met zijn vingers in zijn mond gaat en die vervolgens afkuist aan een steunpaal. De beelden werden al een miljoen keer bekeken. Mensen vragen zich af waarom iemand dat zou doen in tijden van het coronavirus. “Zo onverantwoord” en “Ik hoop dat het niet echt is, maar waarom zou je paniek zaaien?”, klinkt het onder meer in de reacties.

Metrostel gedesinfecteerd

De MIVB heeft intussen gereageerd op het incident. De man werd opgepakt en ondervraagd door de politie. Het is onduidelijk waarom hij het deed, maar het zou kunnen dat het om een ontgroeningsopdracht van een studentenvereniging ging. De MIVB heeft het bewuste metrostel intussen gedesinfecteerd, iets wat overigens elke dag gebeurt.

Het bericht VIDEO. Man veroorzaakt paniek in Brusselse metro door speeksel af te vegen aan paal verscheen eerst op Metro.