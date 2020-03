Een Britse man heeft een 19-jarige vrouw gered nadat ze met haar bovenlichaam in de sneeuw vastzat na een val. De beelden spreken boekdelen.

Will Field skiede onlangs van een afgelegen piste in Les Arcs, een skigebied in Savoie (Frankrijk). Plots zag hij twee spartelende benen uit de sneeuw steken en wist hij meteen hoe laat het was. De 23-jarige man uit Coventry haalde zijn schep boven en haastte zich om de sneeuw rond de vrouw vrij te maken. Dat lukte gelukkig op tijd, en daardoor kwam ze met de schrik vrij. “Gelukkig droeg ze een rode broek, want anders had ik haar misschien niet gezien. Het was angstaanjagend voor mij, maar ik ben blij dat ik er voor haar kon zijn”, vertelde hij aan Daily Mail.

Paniek

De 19-jarige vrouw beseft dat ze door het oog van de naald is gekropen. “Ik verloor de controle en kwam met mijn hoofd in de sneeuw terecht. Ik probeerde me eruit te wurmen, maar tevergeefs. Ik wist dat er nog mensen achter mij aan het skiën waren, dus dat stelde me enigszins gerust. Ik zat volledig vast en kon me niet bewegen. Ik kon ademen, maar de sneeuw was erg zwaar. Plots hoorde ik dat Will me begon uit te graven. Dat stelde me gerust, maar ik begon wel te panikeren. Ik weet niet wat ik gedaan zou hebben als er geen hulp was”, klonk het.

Het bericht VIDEO. IJZINGWEKKEND! Skiër redt jonge vrouw die bedolven is onder sneeuw verscheen eerst op Metro.