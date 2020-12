Abonnementen, iedereen heeft er wel een paar. Van een krant over een Netflix-account tot een telefoonabonnement – we hoeven er geen tekeningetje bij te maken. Maar H&M Group heeft nu ook een heel ander soort abonnement uit de grond gestampt. Eentje waarbij alleen leden de kans krijgen om spullen te bestellen.

H&M kennen we allemaal wel, maar dat is niet het enige merk van H&M Group. Het bedrijf zit ook achter de populaire ketens COS, Weekday, Arket, & Other Stories, Monki, H&M Home en Afound. En alsof dat nog niet genoeg was, komt er nu nog eentje bij. Het nieuwe merk, Singular Society, is echter een buitenbeentje.

Singular Society

Singular Society werkt een beetje zoals Netflix. Je betaalt iedere maand een vast bedrag, 9,50 of 19,50 euro, en pas daarna kan je beginnen shoppen. Met het basisabonnement hebt je recht op 5 stuks per maand, met de plus-formule kan je 25 stuks kopen. Op de website worden zowel een mannen-, vrouwen- als een interieurcollectie aangeboden dus er is voor ieder wat wils. De items zijn ook relatief goedkoop: je zou volgens Singular Society namelijk enkel de productieprijs betalen. Het nieuwe merk vormt zo dus het antwoord van H&M Group op fast fashion. Wie enthousiast is, kan zich voorlopig enkel inschrijven op de wachtlijst.

