Bruid gechoqueerd door gebit van man in Britse ‘Blind Getrouwd’: “Ik zou weggelopen zijn!” (video)

Opvallend moment in de Britse versie van ‘Blind getrouwd’. In de teaser zien we hoe een bruidegom een wel héél opmerkelijk paar tanden heeft. De bruid slikt toch even bij het zien van haar toekomstige…

‘Blind Getrouwd’ blijft een spannend format, niet in het minst voor de deelnemers zelf. In Engeland besloot een bruidegom om een grap uit te halen met zijn vrouw in spe door valse tanden in te doen. De 28-jarige mecanicien, genaamd Kieran, heeft daar een goede reden voor: “Ik wil gewoon weten of mijn toekomstige echtgenote een gevoel voor humor heeft”, klinkt het. Op de beelden zien we de initiële reactie van de bruid, die zichtbaar in shock is.

Gemengde reacties

Het filmpje werd massaal bekeken door fans van het populaire datingprogramma. De reacties zijn echter verdeeld. “Het feit dat hij zoiets doet, is meteen een afknapper”, “Tegen een grapje kunnen is iets heel anders dan onvolwassenheid accepteren. Ik vind het hilarisch, maar niet gepast in deze situatie”, en “Ik zou me omgedraaid hebben en weggelopen zijn!”, luidt het aan de ene kant. Anderen vatten het dan weer wat luchtiger op. “Wat een held!”, “Ik kan niet wachten om dit te zien!”, en “Dit is gewoonweg te grappig”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Instagram