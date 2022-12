Op beelden is te zien hoe een jongetje aan een kerstboom trekt waardoor die op hem dreigt te vallen. Gelukkig zag opa het gebeuren, al was zijn hulp niet bepaald nuttig…

Het geestige tafereel speelde zich onlangs af in de Braziliaanse stad Maringá. Een opa keek naar het voetbal op televisie terwijl zijn kleinzoon Heitor gefascineerd was door de kerstboom. De kleine dreumes trok aan een kerstbal waardoor het hele gevaarte in zijn richting kantelde. Opa probeerde dat te voorkomen, maar viel samen met de kerstboom – en het kindje – op de grond. Ze konden er allebei echter smakelijk om lachen.

Schattige lach

De beelden zorgden ook bij de kijkers voor heel wat hilariteit. «Oh mijn God, hun lach is zo schattig!», «Gelukkig raakte geen van beiden gewond», «Dat was zeker en vast geen redding», «Zalig hoe opa meelacht met de peuter. Zo mooi om te zien», en «Iemand moet opa helpen», wordt er gelachen in de reacties.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/opa-probeert-peuter-te-redden-van-omvallende-kerstboom-maar-dat-had-hij-beter-niet-gedaan-video