Er is al veel inkt gevloeid over Tesla’s zogenaamde automatische piloot. Het systeem dat je wagen deels zelfstandig zou besturen veroorzaakte al verscheidene ongevallen, waarvan sommige dodelijk. Recent is de balans echter weer wat rechtgezet: in Engeland werden maar liefst 8 mensenlevens gered door de noodremmen.

Laurence Sanderson reed met zijn vrouw en hun drie kinderen naar Dorset, in het zuidwesten van Engeland, toen de stam van een 400 jaar oude eik het plots begaf onder de beukende wind van storm Dennis – die maakte in het Verenigd Koninkrijk heel wat meer van z’n tak dan bij ons. Dankzij het automatische besturingssysteem van hun Tesla Model X werd enkel hun motorkap verpletterd en raakte niemand gewond. Extreem toevallig was dat in de tegenovergestelde richting nóg een Tesla van hetzelfde model werd gespaard van de massieve eik.

“Auto heeft onze levens gered”

Tesla’s ‘Autopilot’ is een geavanceerd assistentiesysteem dat erop gericht is om de veiligheid achter het stuur te verbeteren. Acht externe camera’s, twaalf ultrasone sensoren, een radar tot 160 meter en een krachtige computer staan de bestuurders bij in wat volgens het bedrijf “de meest vermoeiende aspecten van het autorijden” zijn. Eén onderdeel van die systeem zijn de noodremmen, die geactiveerd worden wanneer de auto’s technologie een andere wagen of obstakel detecteert dat de wagen kan raken. “Een second later en we waren verpletterd”, zegt bestuurder Laurence in The Daily Mirror. “Ik had nooit op tijd kunnen reageren. De auto heeft zonder twijfel onze levens gered.”

Twee Tesla’s in één klap

Het gezin kwam er met slechts wat builen en kneuzingen heel goed vanaf. “Ik zag de boom vanuit een ooghoek vallen”, aldus Laurence. “Mijn vrouw dacht dat we gingen sterven. Elon Musk heeft ons trots gemaakt.” De Brit noemt het een mirakel dat ze het hebben overleefd, maar nog onwaarschijnlijker vindt hij het feit dat aan de andere kant van de boom een andere Tesla Model X hetzelfde mirakel overkwam. Josh Whitelock bestuurde in de andere richting ook een wagen van hetzelfde type toen de eik viel. Op de achterbank zaten zijn vriendin Kitty en haar moeder. Het drietal kwam er ongedeerd vanaf, tevens dankzij de automatische noodremmen. “Ik hielp mijn vriendin en haar moeder uit de wagen en ging toen snel kijken aan de andere kant van de boom om de andere wagen te checken”, vertelde Josh, “toen ik de vleugeldeuren (een typisch kenmerk van de Tesla-modellen, nvdr.) zag, kon ik het niet geloven.” “We waren gewoon in complete shock. Tesla heeft acht levens gered.”

