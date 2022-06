Man vraagt vriendin ten huwelijk, maar wordt afgewezen: «Wat had hij nu verwacht?!» (video)

Op beelden is te zien hoe een jongeman een blauwtje loopt door zijn vriendin, die hij nog maar een week kende, ten huwelijk te vragen.

Het opvallende tafereel speelde zich vorige maand af in Orem, een plaats in de Amerikaanse staat Utah. Na het optreden van een band ging de man door de knieën voor zijn kersverse vriendin. «Ik hou van je. Ik ken je nog maar een week, maar wil je met me trouwen?», vroeg hij haar. De vrouw wist duidelijk niet wat haar overkwam en zei ‘nee’. «Ik heb net mijn toelatingspapieren voor de universiteit ingediend. Het spijt me», verduidelijkte ze.

Verontwaardiging

In de reacties begrijpen de meesten totaal niet wat de man bezielde. «Eerlijk? Dat krijg je als je je vriendin in het openbaar ten huwelijk vraagt», «Een week? Oh mijn God, goed gereageerd, meid. Dat was een tikkende tijdbom», en «Serieus, wat had hij nu verwacht?! Dacht hij nu echt dat trouwen na een week samen te zijn een goed idee was?», is de algemene teneur.





