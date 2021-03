Een jonge vrouw heeft met een heldhaftige actie een jongedame gered van een man die haar lastigviel. Ze deelde het opvallende tafereel op TikTok.

De vrouw stond op het punt om in haar auto te stappen toen ze aan de overkant een man tegen een vrouw zag praten. Ze merkte dat de vrouw erg gespannen was en haar buikgevoel zei haar dat de vrouw lastiggevallen werd door hem.

Bevende stem

De TikTokster besloot om actie te ondernemen. Ze wandelde op hen af en deed alsof ze de vrouw kende. “Hé meid, ik was op je aan het wachten in de auto. Wie is die man?”, vraagt ze haar. De man zegt dat hij gewoon met haar aan het praten is. “Over wat dan?”, vraagt de TikTokster. “Gewoon, of ze lange tenen heeft”, antwoordt de man. “Oké, maar we moeten vertrekken. Ken ik hem eigenlijk?”, vraagt de TikTokster haar. “Euh, nee”, reageert de vrouw met een bevende stem. Vervolgens neemt de TikTokster de vrouw mee en brengt ze haar in veiligheid.

Respect

De video werd al meer dan 11 miljoen keer bekeken. De vrouw werd geprezen voor haar dappere optreden. “Super goed gedaan!”, “Dit is heerlijk! Ik ben zelf ook al lastiggevallen geweest. Vreselijk!”, “Dat meisje klonk zo bang en zag er achteraf zo opgelucht uit. Je was zo lief!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Het bericht TikTokster redt vrouw van opdringerige man met GEDURFDE actie (video) verscheen eerst op Metro.