Een Amerikaanse stewardess legt in een TikTok-filmpje uit dat het geen goed idee is om op een vliegtuig verwarmde dranken te nuttigen. “Je zal een stewardess tijdens een vlucht nooit koffie of thee zien drinken omdat we dat weten”, klinkt het.

Kat Kamalani is een 30-jarige stewardess die regelmatig tips en geheimpjes over vliegtuigen meegeeft op haar TikTok. Haar meest recente advies? “Drink tijdens een vlucht nooit dranken die niet in een blikje of een flesje zitten. De reden daarvoor is dat de watertanks waarin het water opgewarmd wordt nooit proper gemaakt of gedesinfecteerd worden. Je zal een stewardess tijdens een vlucht nooit koffie of thee zien drinken omdat we dat weten. Het is echt walgelijk”, vertelt ze.

Tip voor voeden van baby

Ze voegt er nog aan toe dat de watertank enkel gekuist wordt als ze kapot is, maar voor de rest dus niet. Mensen die hun baby willen voeden op het vliegtuig geeft ze de raad om water in een flesje te bestellen en na het mixen met het poeder de melk op te warmen door het in een tas met warm water te zetten.

Verontwaardiging

Haar volgers vinden haar tip erg nuttig, al klinkt er hier en daar ook wat verontwaardiging. “Waarom kuisen jullie die watertanks niet gewoon?” en “Aangezien jullie de drankjes aan de passagiers geven en dat weten, kunnen jullie die kwestie voorleggen. Zo moeilijk is dat niet”, lezen we onder meer.

