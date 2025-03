Ophef over vrouw met piepkleine bikini op strand: “Er zijn daar kinderen!” (video)

Een Italiaanse vrouw krijgt op TikTok de wind van voren nadat ze een filmpje postte waarin ze een gewaagde bikini draagt op het strand. “Soms is minder niet per se beter”, klinkt het verontwaardigd in de reacties.

Martina Massettii trok onlangs naar Tenerife, waar ze op het strand genoot van het zonnetje. Ze maakte een kort filmpje van zichzelf waarin te zien is dat ze een minuscule bikini draagt. Op dat moment wandelt er een kind voorbij en ook in de verte zien we ouders met hun kinderen. Ze deelde het filmpje met haar bijna 120.000 volgers op TikTok.

Familieplek

Al snel reageerden heel wat volgers verontwaardigd. Ze vinden het ongepast dat ze zo’n kleine bikini draagt in het bijzijn van kinderen. “Waarom heb je de drang om op die manier op een openbare plek te verschijnen? Er zijn daar kinderen!”, “Soms is minder niet per se beter”, “Alleen omdat het kan, betekent niet dat het moet”, ”Euh, mevrouw, dit is een familiestrand”, en ”Nee nee en NEE!”, klinkt het bij de critici.

Boodschap voor haters

Anderen zien er dan weer geen probleem in en ook zijzelf vindt dat ze niets misdaan heeft. ”Dit is eigenlijk een vrij strand, dus iedereen mag doen wat hij wil”, reageert ze op enkele critici. En ook voor de haters heeft ze een duidelijk antwoord. ”Je kunt jezelf waarderen zonder anderen te beledigen. Geen reden om mij uit te schelden”, aldus de vrouw.

Foto: TikTok