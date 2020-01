Een jongeman kocht onlangs een seksspeeltje voor zijn vriendin dat haar oraal zou moeten plezieren. Dat deed het inderdaad, al was het voor hem een iets minder extatische beleving…

De man, die zichzelf Jay noemt, kocht onlangs op Amazon een Luvkis, een seksspeeltje dat vrouwen oraal bevredigt. Hij deed dat omdat hij zelf niet graag orale seks geeft en omdat hij benieuwd was hoe zijn vriendin zou reageren op de combinatie van penetratie en orale seks.

Duiveluitdrijving

Voor zijn vriendin was het een zalige ervaring, maar voor hem draaide het anders uit. Ook onvergetelijk, maar in de negatieve zin. “Koop dit als je een duiveluitdrijving wil”, titelde hij zijn review op Amazon. “Ik had geen hoge verwachtingen door de lage prijs (30,5 euro; red.), maar toch gaf ik het een kans. In het begin was het lastig om een goede positie te vinden voor ons beiden, maar toen we die vonden, konden we eraan beginnen. Ik ging bij haar naar binnen, zij zette het seksspeeltje aan en we gingen ervoor. Na ongeveer dertig seconden duwde ze op het speeltje en… Wel, de rest herinner ik me niet meer.”

Pijnlijk orgasme

“Blijkbaar kwam ze zo hard klaar dat haar benen tegen mijn kaak vlogen en ik tegen de chauffage knalde. Ze dacht dat ze me gedood had. Na enkele pijnstillers en een bevroren zak erwten of mijn kaak… vind ik het een goed seksspeeltje. Als je het samen met je partner gaat gebruiken, stel ik voor dat je een gevechtstenue aandoet om je te beschermen tegen eventuele lichamelijke letsels. Hoogachtend, een gekwetst vriendje”, schreef hij.

In een deuk

Het bericht werd gedeeld op Twitter en ging viraal. Heel wat mensen lagen in een deuk met zijn hilarische review. “Doe mij er maar vier” en “Oh mijn God, dat is geniaal. Ik ga er een bestellen”, klinkt het onder meer.

Review on Amazon give me life pic.twitter.com/O6zWGKBD7r — Moira X (@whoismoira) January 8, 2020

Lees ook : Gwyneth Paltrow schaamt zich niet voor DEZE kinky seksspeeltjes

Het bericht Review van “heerlijk maar levensgevaarlijk” seksspeeltje gaat viraal verscheen eerst op Metro.