In Nederland zijn drie tieners voor de rechtbank gedaagd omdat ze op een verkeerd uur en in een speeltuin die enkel bedoeld is voor kinderen tot 13 jaar schommelden. De ouders zijn verbaasd en boos. “Waar gaat dit over?”

Op vrijdagavond 22 juni 2018 besloten drie 14-jarige tieners rond kwart over 10 ’s avonds wat te schommelen op het lokale speelpleintje in Breda. Het was net vakantie, de jongeren waren goedgehumeurd en deden niets anders dan rustig schommelen. Niets strafbaar lijkt het, maar toch slingerden drie toezichtshouders hen op de bon. Reden: na 22 uur mag er niet geschommeld worden. Bovendien is de speeltuin verboden voor kinderen boven de 13 jaar. De ouders van de tieners weigeren de boete van 57 euro te betalen. Nu moeten ze voor de rechter verschijnen.

Belastingbetaler

Kees en Marleen van Boxel, de ouders van één van de tieners, zijn zowel boos als verbaasd. “Ze hebben zich totaal niet gerealiseerd dat ze iets deden wat niet mag. Ze waren niet luidruchtig, maakten niks kapot”, aldus Marleen in de Nederlandse krant AD. Volgens de ouders was het bord waarop stond dat de tieners er niet mochten schommelen te hoog geplaatst en was het moeilijk te lezen in het donker. Bovendien staat het maar aan één kant van de speeltuin, en kwamen de jongeren van de andere kant.

De ouders weigerden de boete te betalen en dienden een bezwaarschrift in. Toen ze daar geen antwoord op kregen, dachten ze dat de “banale” zaak geseponeerd was. Maar bijna achttien maanden na het voorval kregen de drie tieners elks een dagvaarding in de bus. Marleen begrijpt het niet: “Waar gaat dit over? Wat kost dit de belastingbetaler wel niet? Het gaat om een nietszeggend akkefietje. Sorry hoor, maar justitie heeft toch wel wat beters te doen?”