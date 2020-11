De regering van Honkong is met een opmerkelijke initiatief gestart om mensen aan te sporen zich te laten testen op het coronavirus. Als het resultaat positief is, krijgt de besmette persoon een eenmalige premie van 5.000 Hongkongse dollar, of meer dan 500 euro.

Daarnaast is de eenmalige premie bij een positieve test ook een tegemoetkoming aan de inwoners van de metropool die zich zorgen maken over hun inkomen als ze door verplichte quarantaine niet kunnen gaan werken. De details van de regeling worden later nog bekendgemaakt.

Massale testcampagnes

Hongkong kent recent een opflakkering van het aantal coronabesmettingen. De plannen om de restricties op reizen tussen Hongkong en Singapore op te heffen, zijn daarom met twee weken uitgesteld.

Het bestuur van de stadstaat wil vooral inzetten op massale testcampagnes om het virus opnieuw terug te dringen. Naast de vier bestaande testcentra worden er daarom op korte termijn nog vijf nieuwe geopend.

