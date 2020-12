Een Australische vrouw heeft een kortfilm gemaakt waarin ze compleet naakt surft op de grootste golven ter wereld. “Het laat me toe om mijn lichaam op een andere manier te bekijken”, vertelt ze.

Felicity Palmateer houdt van surfen en doe dat tegenwoordig ook op professionele basis. De 28-jarige blondine werkte vier jaar een aan filmproject waarin ze haar surfpak achterwege laat en gigantische golven in Hawaï, Fiji en West-Australië aandurft. De film heet ‘Skin Deep’. Een voorsmaakje deelde ze op Instagram, maar de volledige versie is HIER te bekijken.

Zelfvertrouwen

In haar blootje surfen is voor Felicity een manier om haar vrouwelijkheid te eren. “De zee is altijd mijn grootste spiegel geweest van hoe ik me mentaal voel. Het maken van ‘Skin Deep’ gaf me enorm veel zelfvertrouwen. Door mijn vrouwelijkheid te omarmen op een kritiekloze plaats bekijk ik mijn lichaam op een andere manier. Zo respecteer ik mijn lichaam voor wat het me fysiek in staat stelt te doen”, legt ze uit.

Hoewel ze veel positieve reacties kreeg, waren er ook enkele mensen die haar vroegen waarom ze het deed. “Als artieste en surfster is mijn antwoord: ‘Waarom niet?”, besluit ze.

