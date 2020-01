Van kruisboogacts die ei zo na mislopen tot abnormaal flexibele lichaamsdelen: de ogen van de juryleden van Britain’s Got Talent krijgen heel wat te verduren. De act van een 70-jarige Australiër heeft jurylid Simon Cowell zo geshockeerd dat hij de kleedkamers in stormde, aldus The Sun.

Tim Patch schildert al jaren portretten. Niet uitzonderlijk goed, maar wel met een heel eigen materiaalkeuze: de 70-jarige schildert namelijk met zijn penis. Tijdens de opnames van het nieuwe seizoen van Britain’s Got Talent haalde hij naast een foto van juryleden David Walliams en Simon Cowell ook zijn intieme penseel boven. Die laatste was daar zo door geshockeerd dat hij van de studio de kleedkamers in stormde. Opgelet, want de foto’s in dit artikel kunnen gevoelige kijkers ook shockeren.

Eroticabeurzen

Het is niet de eerste passage van Patch – artiestennaam ‘Pricasso’ – in talentenjachten. In 2010 deed hij al mee aan het Duitse ‘Das Supertalent’, en vorig jaar waagde hij zijn kans in ‘Australia’s Got Talent’. Pricasso is kunstenaar van opleiding. Omdat hij de eindjes moeilijk aan elkaar kon kopen met de verkoop van zijn kunstwerken, besloot hij zichzelf op een andere manier in de kijker te zetten. Sinds 2005 schildert hij ook met zijn penis, een kunst die hij in twee jaar onder de knie kreeg. Patch is een graag geziene gast op eroticabeurzen, waar hij live iemands portret schildert, en verkoopt tevens kunstwerken op bestelling. Kunstgalerijen tonen iets minder interesse in het werk van ‘Pricasso’.

Vaseline

Voor het schilderen smeert Patch zijn intieme penseel – die stevig, maar niet in volledige erectie mag zijn – ter bescherming in met vaseline. Met verf op water- of natuurlijke basis schildert hij zo in 20 minuten een portret. De excentrieke ‘Pricasso’ doet niet aan massaproductie: te veel schilderen kan niet, want ondanks de beschermlaag slijt de gevoelige huid van zijn penis er snel van af. Overigens wordt geen lichaamsdeel onbenut gelaten: ook billen en ballen doen soms een deel van het schilderwerk.

