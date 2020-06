Een Ierse politica werd onlangs in Lidl gestopt door de security omdat ze volgens hem “ongepaste” bovenkleding droeg. Lidl heeft zich intussen geëxcuseerd voor het incident.

Lynn Ruane ging onlangs winkelen in Lidl in Tallaght, maar toen ze binnenkwam, hield een beveiligingsagent haar tegen. De 35-jarige onafhankelijke senator voor het kiesdistrict van de Universiteit van Dublin in Seanad Éireann droeg een badpak als bovenkleding en een wikkelrok rond haar midden.

De bewaker zei dat ze de volgende keer gepaste bovenkleding moest dragen. Ruane antwoordde hem dat ze met haar badpak even veel huid toont als met al haar andere topjes. “Maar het is zwemkleding, dus dat mag niet”, reageerde hij. Ruane zei dat ze helemaal niets anders hoeft te dragen en wandelde voort omdat ze geen zin had om er verder op in te gaan.

Nadien deelde ze een foto van haar outfit op Twitter. “Lidl wil dat ik een ander topje draag om bij hen te mogen winkelen. Alsof mijn badpak anders is dan eender wel topje ik thuis heb liggen. Hou toch op. Mannen in shirts tonen even veel huid”, schreef ze erbij.

Een woordvoerder van Lidl benadrukte dat de bewaker geen Lidl-medewerker is, maar extern werd ingehuurd. “We hebben onze excuses aangeboden bij de bewuste klant en contact opgenomen met de bewakingsfirma zodat ze meer op de hoogte zijn van ons kledingbeleid”, klonk het in The Irish Mirror.

— Lynn Ruane (@SenLynnRuane) June 1, 2020