Een piloot van Lufthansa heeft een wel heel opvallende tekening achtergelaten op zijn route. Het mag dan ook niet verbazen dat de afbeelding viraal is gegaan.

Vucht LH350 van Frankfurt naar Bremen kreeg bij aankomst aan de luchthaven te horen dat ze nog niet meteen mochten landen. De piloot werd gevraagd om in de buurt van de luchthaven te blijven tot hij goedkeuring kreeg om de landing in te zetten.

Toeval of niet?

Zo gevraagd, zo gedaan, al liet de piloot wel een bizarre boodschap achter. FlightRadar24 traceerde de route en zag dat de piloot in de vorm van een penis was gevlogen. De website plaatste een overzicht van de route op Twitter. “Geland na tweede poging”, schreven ze met een smiley erbij. Het is niet duidelijk of de piloot de tekening met opzet ‘vloog’, al is het wel heel toevallig.

Uit verveling

Vorig jaar haalde een Australische piloot een gelijkaardige frats uit, al ging die nog iets verder. Hij opteerde voor twee penissen en de zin ‘I’m bored’ (Ik verveel me).

Het bericht Piloot moet wachten om te landen en tekent hilarische route uit verscheen eerst op Metro.