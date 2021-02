De voor zover bekend oudste persoon van Europa en de op een na oudste persoon ter wereld heeft een besmetting met het coronavirus overleefd. Zuster André uit het Franse Toulon viert donderdag haar 117de verjaardag, lieten haar verzorgers weten.

Zuster André zag het levenslicht op 11 februari 1904 als Lucile Randon. In 1944 trad ze in in een katholiek klooster en nam ze de naam André aan als eerbetoon aan haar oudere broer, die zwaargewond terugkeerde uit Wereldoorlog I. In 2009 verhuisde ze naar een woonzorgcentrum. Met 116 – donderdag 117 – levensjaren op de teller is de non de oudste persoon van Europa, en de op een na oudste persoon ter wereld. Maar er is nog een reden om te vieren, want recent overleefde ze een besmetting met het coronavirus.

André testte op 16 januari positief op het virus in haar woonzorgcentrum in het Zuid-Franse Toulon. De kranige vrouw, die blind en deels doof is, ging in quarantaine maar vertoonde geen symptomen.

“Ik ben niet bang om te sterven”

Volgens een personeelslid van het woonzorgcentrum heeft André veel geluk gehad, maar was de zuster niet bang voor de ziekte. “Integendeel, ze was erg bezorgd om de andere bewoners”, klinkt het in de krant Var Matin.

Ook André zelf toonde zich onbevreesd. “Nee, ik was niet bang omdat ik niet bang was om te sterven”, zei ze op de Franse televisiezender BFM. “Ik ben blij om hier te zijn, maar ik zou ook ergens anders willen, om naar mijn oudere broer, mijn grootvader, mijn grootmoeder te gaan.”

Soeur André, 116 ans et doyenne des Français, a vaincu le coronavirus pic.twitter.com/1EO2JUSoYc — BFMTV (@BFMTV) February 9, 2021

Zuster André is volgens een ranglijst de op één na oudste mens op Aarde. De oudste is Kane Tanaka uit Japan, die op 2 januari 118 is geworden.

