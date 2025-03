BMW-eigenaar heeft wel héél eerlijke gepersonaliseerde nummerplaat: “Terecht!” (foto)

Een foto van een BMW met een opvallende nummerplaat heeft heel wat bekijks op sociale media. “Als je het maar weet!”, klinkt het in de reacties.

Mensen met een centje te veel worden graag verleid tot een gepersonaliseerde nummerplaat. Dat kan makkelijk, al moet je er wel even 1000 euro voor ophoesten. Dat deed de eigenaar van onderstaande BMW M3 Touring (startprijs 160.917 euro) met alle plezier. Hij liet een nummerplaat maken waarop “GELUKZAK” staat te lezen. Gelijk heeft hij, want dergelijke slee is heerlijk om mee te rijden.

Wegentaks

Er komen dan ook heel wat bevestigende reacties binnen. “Zalig!”, “Terecht, haha”, en “Als je het maar weet!”, aldus enkele BMW-fans. “Dat zou op een Lexus moeten staan”, reageert iemand anders. “Ja, dat ben je wel als je elk jaar zo’n kleine 4000 euro aan wegentaks mag betalen”, knipoogt een laatste persoon.

Foto: Facebook