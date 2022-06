Ophef over vrouw die T-shirt uittrekt in fitness en aangestaard wordt: «Daarom is hij nog geen viespeuk!» (video)

Een video waarin een vrouw beweert dat ze in de fitness aangestaard werd door een viespeuk, is viraal gegaan. Heel wat mensen vinden het immers onterecht dat ze hem in een kwaad daglicht plaatst.

De vrouw, ene Adriana, deelde onlangs op TikTok videobeelden die ze zelf gemaakt had in een fitness. Op het moment dat ze haar T-shirt uittrekt, lijkt een man in de achtergrond naar haar te staren. Ze sprak hem daarop aan deelde het tafereel vervolgens op TikTok, waar ze hem een viespeuk noemde. «Trainer op camera betrapt terwijl hij de viespeuk uithangt. Wanneer ik opkom voor mezelf, dreigt hij ermee de politie te bellen en mijn lidmaatschap in te trekken», schreef ze erbij. Heel wat volgers vonden het erg voor de vrouw en steunden haar.

Impact

De video ging viraal en werd echter door meerdere mensen opnieuw gedeeld om een ander licht op de zaak te werpen. Zo vond de populaire influencer Joey Swoll dat de vrouw te ver was gegaan met haar video. «Het is niet omdat iemand even naar je kijkt terwijl je je T-shirt uitdoet, dat je het recht hebt om hem in een video op social media af te schilderen als een viespeuk. Dat kan een enorme impact hebben op iemand zijn leven en reputatie», legt hij uit.

Onjuistheden

Hij gaat verder dat er van alles niet klopt in haar versie van de video. «Ik heb de bewuste man gesproken. Hij is geen trainer in de fitness, maar werkt er als bediende om ’s nachts een oogje in het zeil te houden. Hij heeft zeker en vast de bevoegdheid om iemand buiten te zetten als daar een geldige reden voor is. Hij zei overigens niet ‘oh damn’, hij keek gewoon heel even. Ik kijk voortdurend naar mensen in de fitness. Dat maakt van mij geen viespeuk. Als je in een publieke ruimte bent, dan kijken mensen naar je. Uiteraard zijn er ook mensen die anderen lastigvallen, maar dat is in dit verhaal niet het geval», besluit hij.

Steun

Zowat iedereen deelt zijn mening. «Helemaal mee eens! Ik kon niet geloven dat er zoveel mensen haar gelijk gaven», «Ze was aan het wachten tot hij keek om views op TikTok te krijgen», en «Ik ben een vader van drie dochters. Mocht mij dit overkomen, dan zou ik er kapot van zijn! Bedankt om de andere kant van het verhaal te brengen en deze man te verdedigen», lezen we onder meer in de reacties.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/ophef-over-vrouw-die-t-shirt-uittrekt-fitness-en-aangestaard-wordt-daarom-hij-nog-geen-viespeuk-video