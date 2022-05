Bruid lokt kritiek uit met doorzichtig trouwkleed: «Zo smakeloos!» (foto)

Een onlangs getrouwde vrouw krijgt heel wat commentaar op haar bruidsjurk. Heel wat mensen vinden haar outfit te weinig verhullend.

Het gaat om een huwelijkskleed van de Nieuw-Zeelandse ontwerper Rue De Seine. De fotograaf deelde enkele kiekjes van de bruid in kwestie op Instagram. Daar gaven verschillende mensen hun ongezouten mening over de jurk.

Te gewaagd

Zo vinden de meeste mensen de jurk te open en bloot voor een huwelijk. «Ze trouwt gewoonweg in haar blootje», «Te gewaagd en smakeloos», «Nee, niemand wil dit zien», «Ze laat veel te veel zien. Niet bepaald klassevol», «Geschikt voor in de slaapkamer, maar niet in het openbaar», en «Het bovenstukje is prachtig, maar vanonder is het naar mijn mening te weinig verhullend», lezen we in de reacties.

