Ophef over outfit voor verjaardagsfeest: “Dan kan je evengoed in je blootje gaan”

Op sociale media is commotie ontstaan over een opvallende outfit. “Mocht je mijn beste vriendin zijn, dan liet ik je zo niet naar mijn verjaardagsfeest komen”, klinkt het kritisch in de reacties.

Het gaat om een doorschijnende, zwarte jurk van de Amerikaanse online kledingwinkel Fashion Nova. Prijskaartje? Momenteel omgerekend slechts 15 euro. De dame in de video beweert dat ze het kleedje droeg op het verjaardagsfeestje van haar beste vriendin.

Verbaasde reacties

Het filmpje werd duizenden keren bekeken en lokte heel wat reacties uit. De meerderheid heeft zijn of haar bedenkingen bij de kledingkeuze. “Dergelijke doorschijnende outfits schreeuwen echt: ‘Ik heb aandacht nodig’”, “Het laat te veel zien. Mooi, maar niet om mee buiten te komen”, “Ja, voor in de slaapkamer”, “Dan kan je evengoed in je blootje gaan”, en “Mocht je mijn beste vriendin zijn, dan liet ik je zo niet naar mijn verjaardagsfeest komen”, klinkt het bij de critici. Anderen zien er dan weer helemaal geen graten in. “Ik moet deze jurk hebben”, en “Het staat haar fantastisch!”, lezen we ook.

Foto: Instagram