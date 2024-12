Model doet fans dromen met elegant kleedje: “De perfecte kerstoutfit!”

Mocht je nog twijfelen over een kerstoutfit, dan hebben we goed nieuws voor de dames onder ons!

De kerstfeesten staan voor de deur, dus willen we er op ons best uitzien. Mocht je nog inspiratie nodig hebben qua kledingkeuze, dan geven we graag mee dat onderstaande kerstjurk van de Amerikaanse online kledingwinkel Fashion Nova behoorlijk in de smaak valt. In het filmpje wordt het kleedje gedragen door Antonia Freya Lydia, die wel vaker outfits van Fashion Nova voorstelt. Het pareltje is te verkrijgen voor omgerekend 86 euro.

Perfectie

Heel wat mensen vinden de outfit ideaal om te dragen tijdens de kerstperiode. “Adembenemend mooi!”, “Gewoonweg perfect”, “Die wil ik zo graag hebben”, “De perfecte kerstoutfit!”, en “Zo leuk”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram