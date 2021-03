Beelden waarop de Britse motorcoureur Shane Byrne in 2013 op het podium champagne spuit onder het rokje van een vrouw, worden nu hevig bekritiseerd. “Dit gedrag zou bestraft moeten worden”, klinkt het.

In 2013 won Shane Byrne (44) het Brits kampioenschap superbike in Brands Hatch. De Engelse motorcoureur liet toen alle remmen los op het podium en spoot champagne onder het rokje van een podiumvrouw. Destijds kwam daar weinig kritiek op, maar nu werden de beelden opnieuw bovengehaald op Reddit, waar schande wordt gesproken over het incident.

Onrespectvol

Intussen worden de beelden ook hevig bekritiseerd op YouTube en Twitter. Heel wat mensen vinden zijn actie erg ongepast. “Dat is seksuele intimidatie en het maakt me zo boos. Kijk hoe bang de vrouw was en hoe machteloos ze erbij staat”, “Dergelijk gedrag zou bestraft moeten worden. Ik word misselijk van deze man. Walgelijk!”, “Dus dit gedrag werd getolereerd en er werd niets aan gedaan?”, “Ronduit onrespectvol en walgelijk. Ik vraag me af hoe hij zich zou voelen als iemand dit bij zijn dochter deed”, en “Goed dat dit eindelijk aangekaart wordt. Ik hoop dat hij aangepakt wordt en dat de vrouw een soort van compensatie krijgt”, klinkt het onder meer in de reacties.

