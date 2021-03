Soms wil je wel eens dat je nog een stukje van een dierbare kon bewaren. Maar in Mexico gingen twee functionarissen helemaal over de schreef nadat ze stoffelijke resten in een vuilniszakken hadden teruggegeven aan nabestaanden.

De Mexicaanse autoriteiten hebben twee justitiefunctionarissen in de oostelijke staat Veracruz ontslagen omdat ze de stoffelijke resten van een vermiste man in zwarte vuilniszakken aan zijn zus hadden teruggegeven.

Verslagenheid

Op de foto die circuleert op Twitter, zit de vrouw op een houten bankje met een mondmasker op. Naast haar liggen twee dichtgeknoopte vuilniszakken op de grond. De foto is ietwat vervaagd, maar de verslagenheid is van haar gezicht en uit haar lichaamshouding af te lezen. “Mexico in een foto”, staat bij de foto te lezen.

México en una imagen: Eladio Aguirre Chable, víctima de desaparición forzada, fue hallado sin vida y entregado a su familia en bolsas plásticas, omitiendo protocolos de entrega establecidos en la Ley General de Víctimas. Sucedió en Veracruz. Madres en búsqueda Coatzacoalcos pic.twitter.com/UqzoWHB1W4 — AJ+Español (@ajplusespanol) March 29, 2021

Resten van Mexicaanse Eladio

Familieleden reageerden met ontzetting op de wijze waarop is omgesprongen met de overblijfselen van de 30-jarige Eladio Aguirre Chable en noemden die “wreed, onmenselijk en vernederend”. Ook op social media weten mensen niet wat ze horen. “Dit geloof je toch niet… Absoluut mensonterend.” En: “Wat verschrikkelijk… Die arme vrouw.” Al zijn er ook Mexicanen die realistisch zijn. “Dit is Mexico.”

Er is een onderzoek gestart naar de vraag of de ambtenaren de wet hebben overtreden, zei Veracruz procureur-generaal Veronica Hernandez in een video die op sociale media werd gepubliceerd.

Vermist

Chable, wiens lichaam vrijdag werd gevonden, verdween op 21 april 2020 in Veracruz. Hij had zijn ouders bezocht vanuit de Caribische badplaats Cancún, waar hij werkte.

Eladio Aguirre Chablé, fue identificado por su hermana en el municipio Las Choapas, quien desapareció el 21 de abril de 2020https://t.co/SQRPoUtaa5 pic.twitter.com/ScCrH2ZC4t — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) March 28, 2021

