Ontmoet Hank The Tank: de beer van 200 kilo die via kleine venstertjes in tientallen huizen inbrak

Een buurt in de staat Californië wordt al een tijdlang opgeschrikt door Hank The Tank. In tegenstelling tot drugscrimineel Frank de Tank, is Hank The Tank een pak knuffelbaarder, maar ook een pak zwaarder. Maar ook Hank teistert zijn buurt: hij sloop al 28 huizen binnen en stelde al 152 keer ‘conflictgedrag’ in zijn niet-aflatende zoektocht naar voedsel. De politie zoekt naar oplossingen, maar sluit niet uit dat ze Hank zullen moeten euthanaseren.

Ongetwijfeld is Hank de snoezeligste dief van de Verenigde Staten. De politie noemt hem «de grote berenvriend» die «de Tahoe Keys-buurt is gaan zien als zijn thuis.» Toch zorgt de harige tanker van 220 kilo al minstens zeven maanden voor problemen. Hij schopt namelijk nogal wat keet en heeft verschillende misdrijven op zijn kerfstok: volgens het Californische ‘wildlife agency’ heeft hij al in minstens 28 huizen ingebroken in het zuiden van Lake Tahoe en is hij verantwoordelijk voor «152 rapporten over conflictgedrag.»

Hank zonder vrees

Hank is zich helaas iets te veel thuis gaan voelen in de buurt. «Hij is zijn angst voor mensen volledig verloren en associeert hen met toegang tot voedsel», zegt het Californische ‘Department of Fish and Wildlife’ aan NPR. «De beer gebruikt zijn immense grootte en kracht om in te breken via voordeuren en garagedeuren.»

Vorige week nog werd opnieuw een inbraak van Hank gerapporteerd, volgens de politie van South Lake Tahoe. «Deze beer heeft niet ingebroken in een garage waar vuilnis stond om in te snuffelen. Hij brak in een beveiligde woning, via een klein raampje en wurmde zich op een of andere manier naar binnen», aldus de politie. Ze moesten kloppen op het huis tot de beer via een achterdeur naar buiten glipte.

Euthanasie

De situatie met Hank The Tank is niet meer houdbaar volgens buurtbewoners. Er worden nu pogingen ondernomen om de beer te vangen zodat hij niet meer in de buurt van South Lake Tahoe kan vertoeven. Al moet er nog uitgezocht worden of er een nieuwe habitat gevonden kan worden voor Hank. Het ‘wildlife agency’ van Californië zegt dat ook euthanasie een mogelijkheid is, maar dat dat «altijd hun laatste optie is». In afwachting daarvan raadt de staat aan dat buurtbewoners zo veel mogelijk hun voedsel en afval op een veilige plaats bewaren.

De lokale ngo ‘Bear League’ maakt zich alleszins zorgen om het lot van Hank. «Het is duidelijk dat het doel van de California Department of Fish and Wildlife is om Hank te doden», schrijven ze op Facebook. Ze blijven hopen op een veilige nieuwe thuis voor Hank.

In 2020 vertoefde er nog een andere beer in het gebied, de ‘Safeway Bear’. Hij kon gevangen worden, niet lang nadat hij in een tankstation de snoeprayon kort en klein sloeg. Hij werd losgelaten in El Dorado County, maar een jaar later werd hij neergeschoten door een familie met kleine kinderen die in de buurt logeerde.

Lees ook

LAP. Muggen hebben een lievelingskleur en de reden waarom maakt hen er niet sympathieker op



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/ontmoet-hank-tank-de-beer-van-200-kilo-die-kleine-venstertjes-tientallen-huizen-inbrak