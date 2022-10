OnlyFans-model scheert zich ‘daar beneden’ na lange tijd: «Nooit eerder verdiende ik zoveel geld!»

Een Brits OnlyFans-model ziet haar inkomsten plots sterk stijgen nu ze zich ‘daar beneden’ geschoren heeft. «Blijkbaar wilden mijn fans weten wat er al die tijd achter het ‘bosje’ zat», gniffelt ze.

Fenella Fox is een model uit de Engelse stad Worcester dat al enkele jaren actief is op OnlyFans, een platform waarop al eens wat explicietere beelden gedeeld mogen worden. De 29-jarige brunette had haar populariteit aanvankelijk te danken aan het feit dat ze haar lichaamshaar – oksels en schaamhaar – liet staan. «Ik wist niet dat er zoveel mannen waren die okselhaar bij vrouwen opwindend vinden. Ik vond ook dat schaamhaar het ‘daar beneden’ specialer en mysterieuzer maakte, dus ik liet het groeien en scheerde het nooit», vertelt ze in Daily Star. Dat leverde haar maandelijks zo’n 7.000 euro op.

Recordbedrag

Onlangs besloot ze echter om haar schaamhaar dan toch volledig af te scheren. Geen slechte zet, want op één maand tijd verdiende ze maar liefst 22.000 euro. «Mijn fans waren er zo benieuwd naar. De meesten hadden het nog nooit gezien zo! Sommigen vonden het jammer en wilden dat ik al mijn haar liet staan, zowel onder maar oksels als ‘daar beneden’. Maar de meesten wilden weten wat er al die tijd achter het ‘bosje’ zat. Nooit eerder verdiende ik zoveel geld in een week tijd», klinkt het.









