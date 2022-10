Vrouw neemt op hilarische wijze wraak op overspelige ex-vriend: «Dit is gewoonweg briljant!» (video)

Een Britse vrouw heeft op een wel héél geestige manier wraak genomen voor het bedrog van haar ex. Ze geraakte immers op zijn Disney+ account en paste daarin enkele zaken aan…

Je kent het wel. Je deelt samen met je vriend(in) een Disney+ account, maar als het over & out is, betaal je toch weer de volle pot. Al was ene Lucy wel slim genoeg om het paswoord te kraken van haar ex, die haar ex is omdat hij haar een half jaar geleden bedrogen heeft. Ze logde in en zag de naam van haar ex staan én van de vrouw waarmee hij haar bedrogen had: ‘Ben en Jaz’.

Kinderachtig

Lucy, die nog steeds behoorlijk boos is over het overspel, besloot om op haar manier wraak te nemen op hem. «Ik weet het: het is kinderachtig, maar ik veranderde hun namen naar ‘Mr and Mrs Cheat’ en de afbeelding paste ik aan naar een cheeta», legt ze uit op TikTok. De volgende keer als Ben en Jaz dus gezellig een serietje meepikken, mogen ze zich aan een verrassing verwachten.

Anders aanpakken

De video werd al meer dan 50.000 keer bekeken op TikTok. Haar volgers liggen in een deuk, al hadden sommigen het toch anders aangepakt. «Hahaha, dit is zalig! Goed gedaan, meid!», «Je had het beter aangepast naar zijn voornaam en de naam van een wildvreemde vrouw, al vind ik dit ook best geslaagd!», «Dit is gewoonweg briljant!», en «Ik zou het paswoord veranderd hebben», lezen we onder meer in de reacties.

