Ondeugende meeuw trekt topje los van poserende influencer: “Dit is te grappig!” (video)

Een Amerikaanse influencer beleefde onlangs een oepsmomentje voor de camera. Haar topje kwam immers los door… een meeuw.

Lele Pons bracht onlangs in de Amerikaanse staat Florida een dagje door aan zee. Op het strand werd ze omringd door meeuwen, dus besloot ze om het moment te filmen. Terwijl ze poseert voor de camera, trekt een meeuw met zijn bek aan het bandje van haar topje waardoor het loskomt. De 27-jarige influencer kan maar net voorkomen dat iedereen haar ontblote boezem te zien krijgt.

Hilariteit

Ze deelde het geestige tafereel op Instagram, waar het al meer dan 500.000 keer geliket werd. “De vogel is een betaalde acteur”, knipoogt ze erbij. Haar volgers kunnen er smakelijk mee lachen. “Hahaha, onvoorstelbaar”, “Dat had ik niet verwacht!”, “Dit is te grappig!”, “Waarom gebeuren al die vreemde dingen altijd bij jou?”, en “Hij dacht waarschijnlijk dat het een worm was”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram