AUCH! Baasje krijgt speelbal van hond op plek waar je hem niet wil krijgen (video)

Allemaal leuk en wel, zo’n hond in huis. Tot het volledig misgaat tijdens het entertainen…

Op beelden is te zien hoe een gezinnetje rustig in de zetel zit en de vrouw des huizes de hond laat apporteren met een balletje. Dat loopt goed, tot ze de bal tegen het plafond gooit en hij terechtkomt op het klokkenspel van haar man. Dat hij het uitschreeuwt van de pijn mag niet verbazen.

Lachen met pijn

Het filmpje werd al duizenden keren bekeken. “Ze hebben hem goed liggen”, en “Oké het doet geen deugd, maar soms mogen we eens lachen met andermans pijn”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: YouTube