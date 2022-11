Onderzoek wijst uit: “We vergeven de scheve schaats van onze partner voor een nieuwe smartphone of laptop”

”Alles heeft z’n prijs”, zo wordt wel eens gezegd. En dat blijkt ook uit een nieuwe bevraging bij de Britten, want daar zouden ze makkelijk(er) een oogje dichtknijpen wanneer een partner een scheve schaatsen rijdt als ze bijvoorbeeld een nieuwe smartphone of laptop krijgen ‘ter compensatie’.

Overspel is van alle tijden en – naar alle waarschijnlijkheid – ook dus van de toekomst. Niet veel dat je daaraan kan doen en de ervaringen van mensen die ofwel overspel pleegden of de dupe zijn van overspel, die zijn eindeloos. Dat er soms een tweede kans wordt gegund, die gevallen zijn er dus ook. Maar wist je dat Britten – volgens een bevraging van de organisatie ‘Yellow Octopus’ – de andere kant op kijken als zijn of haar partner overspel pleegt? Toch voor een spiksplinternieuwe gsm of laptop. Voor kado’s als knuffels, lingerie, gezelschapsspellen, lidmaatschappen en dure sneakers halen we misschien nog onze neus op.

1250 euro

Gemiddeld spenderen personen die een scheve schaats rijden zo’n 1250 euro om hun relatie te redden. Een vakantie, smartphone of computer kan wonderen verrichten, zo blijkt. Bijna de helft van de Britten zou zijn of haar partner daarvoor een tweede kans geven en de relatie dus niet verbreken. Een kleine prijs om het goed te maken? Wel, misschien, maar de extra emotionele baggage die erbij komt, wordt in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. Die blijft bij veel koppels toch nog als het zwaard van Damocles boven hen hangen.

