Om DEZE reden hebben we minder zin in seks tijdens de winter

”Winter is coming”, zo zeiden ze in ‘Game of Thrones’ ooit. En inderdaad, Koning Winter staat voor de deur. En we kunnen eerlijk gezegd niet wachten om de kerstverlichting weer boven te halen, het knus te maken in huis en wat tijd door te brengen met familie en vrienden.

Het zal trouwens moeten, zo blijkt, want op vlak van seks hebben we doorgaans minder zin. Althans, dat is wat een studie heeft uitgewezen waarbij een hele groep mannen en vrouwen werden bevraagd over hoe vaak ze seks hebben tijdens de wintermaanden. De reden waarom we minder tussen de lakens kruipen en de liefde bedrijven? We hebben minder vitamine D in ons lichaam en ondergaan wat meer mood swings, waardoor een passionele vrijpartij niet hoog op de prioriteitenlijst staat.

Tips

Seks- en relatiepsychologe Jo Hemmings heeft daarom wat tips op het wereldwijde web gepubliceerd om koppels toch die extra push te geven om fysieke intimiteit op te zoeken. “De herfst- en wintermaanden zijn periodes waarin we een verlaagd libido ervaren”, zo vertelt ze. “Toch is er ook een positieve kant: mannen hebben hogere testosteron tijdens die maanden en produceren dus meer sperma, terwijl vrouwen vruchtbaarder blijken te zijn. Waar je sowieso voor moet opletten is om veel vettig eten te consumeren. Die doen je energiepeil nog verder zakken. Ik raad aan om af en toe een gezonde maaltijd te eten én er eens van tussenuit te knijpen om wat ‘quality time’ samen te hebben. Al was het maar een fietstochtje of een fitness-sessie. Koppels die samen spelen, blijven ook samen, zo zegt men wel eens.”

