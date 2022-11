Instagram-model bijt van zich af: “Ze hebben me van het vliegtuig gegooid wegens mijn borsten van 10 kilo!” (foto’s)

Een Instagram-model was naar eigen zeggen ‘not amused’ toen ze als passagierster van het vliegtuig werd gegooid, bij wijze van spreken. Ze beweert dat de crew haar niet van haar moest weten door haar looks. “Mijn borsten van 10 kilo waren hen duidelijk teveel!”

Het was niet de meest aangename ervaring voor Mary Magdalene. Het model slash influencer claimt dat ze door de stewards ‘onheus’ en ‘onmenselijk’ is behandeld nadat ze verzocht werd het vliegtuig te verlaten. Reden? Haar borsten van 10 kilo en haar veel te gewaagde outfit, zo beweert ze. De vliegtuigmaatschappij laat in een statement weten dat dit onjuist is. Zij geven aan dat Magdalene weigerde haar hoofdtelefoon af te zetten toen de veiligheidsinstructies werden meegegeven.

Leggings en sportbeha

Op het moment dat ze op de vlucht zat, naar Toronto in Canada, droeg ze leggings en een sportbeha. “Ik ben van het vliegtuig gesmeten omwille van mijn looks. Stop alstublief met discriminatie, want dit is niet goed te praten. Ik ben zo beschaamd momenteel, jullie hebben er geen idee van”, zo laat ze weten op Instagram. Of ze nog juridische actie zal ondernemen, dat laat ze op dit moment in het midden. Haar volgers leven met haar mee: “Het spijt me dit te lezen. De wereld moet echt dringend evolueren”, zo laat iemand weten.

Foto: Instagram