Een Schotse vrouw is naar de rechter gestapt nadat er een seksspeeltje in haar brievenbus zat. Ze vermoedt dat haar bovenbuurvrouw erachter zat, maar het kon niet bewezen worden.

Dorothy Urquhart kocht in 2018 het gelijkvloers van een appartementsblok in Leven, een kustplaats in de oostelijke centrale laaglanden van Schotland. In maart 2019 trof ze plots een 18 centimeter lange vibrator in haar brievenbus aan. Ze wist eerst niet wat het was, maar nadat ze van haar zoon hoorde dat het om een vibrator ging, was ze gedegouteerd. “Het was iets verschrikkelijks om aan te treffen in je huis. Het was niet proper en er zat van alles op”, vertelde ze aan Daily Record.

Verbitterde relatie

De 73-jarige vrouw verdenkt haar bovenbuurvrouw Jennifer Raeside (33) ervan de vibrator in haar brievenbus gestoken te hebben. De twee kwamen in het begin goed met elkaar overeen, maar de laatste maanden was hun band verbitterd geraakt nadat Raeside meermaals voor geluidsoverlast had gezorgd.

Onschuldig verklaard

Urquhart trok naar de rechter voor het vibrator-akkefietje, maar Raeside werd onschuldig verklaard wegens een gebrek aan bewijzen. Urquhart had de vibrator immers niet meegebracht naar de rechtszaal, dus kon de rechter niet anders dan Raeside te laten gaan. “Ik ben enorm ontgoocheld over het verdict”, verklaarde Urquhart nog.

The prosecutor dropped the case mid-trial after it emerged the seven-inch vibrator wasn’t in court https://t.co/ly1LUV6EFH — The Daily Record (@Daily_Record) January 24, 2020

