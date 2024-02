OH NEE! Gooien van bruidsboeket loopt PIJNLIJK af (video)

Geestig tafereel in Canada, waar het gooien van het bruidsboeket op de grond eindigde.

Je kent het wel: de bruid gooit haar boeket achterwaarts naar haar vriendinnen en wie erin slaagt om het te vangen, is de eerstvolgende van de groep die in het huwelijksbootje stapt. Ook in Canada passen ze die traditie geregeld toe, al liep het daar onlangs wel stevig mis.

Tegen de grond

Op videobeelden is te zien hoe de bruid in kwestie alles goed doet, maar het bruidsboeket misschien iets te zacht gooit. Eén van haar vriendinnen is vastberaden om het boeket te vangen, maar miskijkt zich volledig en smakt keihard tegen de grond. Het resultaat? Zowat alle toeschouwers liggen in een deuk. Maar: wie het laatst lacht, lacht het best. Want gevallen of niet, straks staat zij wel voor het altaar.

Foto: YouTube