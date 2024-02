Influencer legt uit waarom ze bijna nooit ondergoed draagt, al vragen volgers zich één ding af… (video)

Een Amerikaanse influencer houdt ervan om zonder ondergoed door het leven te gaan. Toch hebben sommige volgers hun bedenkingen daarbij.

De vrouw, ene Katey, kreeg op TikTok de vraag of ze wel degelijk nooit ondergoed draagt. Daar antwoordde ze bevestigend op. “Het is veel gezonder voor je intieme delen. En het voorkomt urineweginfecties”, legt ze op TikTok uit. Er wordt weleens gezegd dat strak ondergoed ervoor zorgt dat je vagina niet goed kan ademen en bacteriën zich kunnen ophopen met eventuele infecties tot gevolg.

Maandstonden

Het filmpje werd al bijna 25.000 keer bekeken. Sommige vrouwen begrijpen haar maar al te goed, anderen vragen zich af of het altijd wel een goed idee is. “Ik ben jaren geleden gestopt met het dragen van ondergoed. Bij sommige outfits doe ik het nog wel, maar meestal niet”, en “Ik draag al jarenlang geen ondergoed meer. Iedereen verklaarde me gek!”, lezen we in de reacties. “Maar wat als je vaginale afscheiding hebt?”, klinkt het ook. “Dan veeg ik het gewoon af en ga ik verder met mijn dag. Het overkomt me niet vaak, maar misschien is mijn lichaam er intussen al gewend aan geraakt”, antwoordt Katey. “En wat met je maandstonden?”, vraagt nog een volger zich af. “Dan draag ik wél ondergoed. Maar op alle andere momenten niet”, verduidelijkt de influencer.

Foto: TikTok