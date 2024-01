Influencer gevraagd om meer kleren aan te doen in fitness: “Je leidt de coaches af!” (video)

Een Mexicaanse influencer werd in de fitness op de vingers getikt wegens haar outfit. Ze moest er iets over aan doen of ze mocht beschikken. Haar volgers reageren verdeeld op het ‘incident’.

Azucar Alejandra ging onlangs zoals gewoonlijk naar de fitness, maar deze keer droeg ze enkel een sportbeha en een legging. Op een bepaald moment werd ze op haar outfit aangesproken en kreeg ze de keuze om een T-shirt over haar beha te dragen of de fitness te verlaten. De 34-jarige influencer deelde op TikTok een filmpje waarin ze de bewuste outfit toont. “Dit is mijn trainingsoutfit en er werd mij net verteld dat ik zo niet mag sporten. Ze willen dat ik er een extra kledingstuk over draag”, legt ze uit.

Kledingvoorschriften

Het filmpje werd al bijna 200.000 keer bekeken en lokt gemengde reacties uit. “Ik begrijp dat dit niet leuk is, maar in de fitness gelden er kledingvoorschriften die je moet volgen”, “Je bent toch niet thuis?”, “Uiteraard is je beha mooi, maar het is een beha, geen sportoutfit. Ik kan ook gewoon mijn boxershort dragen en zeggen dat het mijn trainingsoutfit is, maar dat doe ik niet”, en “Je leidt de coaches af”, klinkt het enerzijds. Anderen zien er dan weer geen graten in. “Je draagt toch wat je wil?”, “Lijkt me niets mis mee. Je zweet tijdens het sporten en op deze manier blijft het draaglijk”, “Mooie outfit! Jammer voor de fitness dat je zo niet mag trainen”, en “Ik denk dat er velen gewoon jaloers zijn”, lezen we ook in de reacties.

Foto: TikTok